Napoli crolla al Maradona e interrompe la striscia d’imbattibilità: dalla Lazio alla Lazio, il clamoroso tabù durato oltre un anno

Napoli, perdendo contro la Lazio, ha interrotto la striscia di imbattibilità al Maradona che durava da oltre un anno

La Lazio si conferma ancora una volta la vera e propria bestia nera del Napoli. Nell’attesissimo anticipo valido per la 33sima giornata di Serie A, gli uomini guidati da Antonio Conte sono incappati in un brusco stop casalingo. Una sconfitta pesante che rischia di rimettere pericolosamente in discussione la fondamentale qualificazione in Champions, un traguardo stagionale che sembrava ormai ampiamente in ghiaccio per i partenopei.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Cade l’imbattibilità in campionato al ‘Diego Armando Maradona’

L’aspetto più clamoroso della serata è senza dubbio il crollo del fattore campo. Prima di questo passo falso, in questo campionato il Napoli non aveva mai perso nel proprio stadio. Fino a ieri, il bilancio stagionale in Serie A tra le mura amiche era stato a dir poco eccellente: gli azzurri avevano conquistato undici vittorie, pareggiando solo quattro volte.

Le uniche amarezze stagionali davanti al proprio pubblico, per la squadra di Conte, erano arrivate esclusivamente nelle coppe: la sconfitta in Champions League contro il Chelsea per 2-3 e l’inaspettata eliminazione incassata ai calci di rigore contro il Como nei quarti di finale della Coppa Italia.

Il clamoroso precedente: un tabù durato oltre un anno

La caduta interna in campionato ha un sapore statistico molto particolare. Per rintracciare l’ultima sconfitta casalinga degli azzurri in massima serie bisogna infatti riavvolgere il nastro di oltre un anno, tornando alla Serie A 2024/2025. E l’avversario era lo stesso: l’8 dicembre 2024 fu proprio contro la Lazio che i partenopei si arresero, puniti nel finale da un decisivo gol di Isaksen. Soltanto un mese prima, la squadra aveva subìto un pesante 0-3 interno ad opera dell’Atalanta di Gasperini.

La quarta vittoria consecutiva: un record storico per la Lazio

Il dato emerso al triplice fischio certifica un dominio assoluto. Come evidenziato dai dati raccolti da Opta, nessuna squadra era mai riuscita a vincere quattro volte di fila in casa degli azzurri in Serie A.

La straordinaria striscia positiva della Lazio al ‘Maradona’ è iniziata nel 2023 con uno 0-1, a cui hanno fatto seguito altri tre clamorosi successi consecutivi (1-2, 0-1 e l’odierno 0-2). Un parziale impressionante che ha visto i biancocelesti incassare solo un gol dal Napoli in quattro sfide disputate in terra campana.