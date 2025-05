Napoli campione d’Italia: e Kvara? Il georgiano può ricevere la medaglia? Ecco cosa dice il regolamento

Napoli campione d’Italia, per Kvara si tratta del secondo Scudetto? Ecco cosa dice il regolamento a riguardo

Khvicha Kvaratskhelia, ceduto dal Napoli al PSG nel mercato invernale per circa 70 milioni di euro, è comunque da considerarsi Campione d’Italia per la stagione 2024/25. Il georgiano, protagonista del trionfo partenopeo nel 2023, ha giocato 17 partite in Serie A sotto la guida di Conte prima del trasferimento, contribuendo con 5 gol e 4 assist. Nonostante il rendimento non fosse ai livelli della stagione precedente, la sua presenza nella prima metà del campionato ha inciso sul bottino di punti che ha poi permesso al Napoli di mantenere il primato fino alla fine. Come stabilisce il regolamento, tutti i giocatori che hanno preso parte alla stagione, anche se trasferiti a gennaio, possono essere considerati Campioni d’Italia. Lo stesso vale per Caprile, Folorunsho, Zerbin e Cheddira, che hanno lasciato il club nel corso dell’annata.

Tuttavia, Kvaratskhelia non riceverà la medaglia d’oro dello scudetto, poiché non presente alla cerimonia ufficiale: il regolamento prevede che solo chi partecipa alla premiazione ne abbia diritto. Spetterà eventualmente al Napoli riconoscere simbolicamente il titolo anche ai giocatori ormai lontani dalla rosa. In ogni caso, per il georgiano si tratta di una stagione da incorniciare: dopo aver contribuito alla vittoria del campionato italiano, ha festeggiato anche il titolo in Ligue 1 con il PSG, e ora si prepara a giocare la finale di Champions League contro l’Inter. In caso di successo, Kvara chiuderebbe il 2024 con uno storico triplete personale: Serie A, Ligue 1 e Champions. Un’impresa rara, anche se segnata dal fatto che in nessuna delle tre competizioni è stato protagonista dall’inizio alla fine.