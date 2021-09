Napoli, Spalletti: «Buon risultato, bravi a soffrire dietro le loro giocate»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato dopo la schicciante vittoria ottenuta contro la Sampdoria

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro la Sampdoria. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN.

SAMPDORIA – «Oggi abbiamo fatto un buon risultato. Nel primo tempo la Sampdoria ci ha reso la vita difficile. Siamo stati bravi a soffrire dietro le loro giocate, perché sono stati bravi».

PARTITA – «La Sampdoria ci è montata addosso sin da subito e quando le squadre ti aggrediscono così ogni palla in contropiede per noi è una grande occasione, soprattutto se hai un velocista come Osimhen. Abbiamo portato la partita sulle qualità individuali, il possesso palla è stato uguale per le due squadre. Loro con questo palleggio ci abbassavano troppo i centrocampisti, nel secondo tempo la situazione è migliorata molto invece. Nella ripresa è stata una partita molto più equilibrata».