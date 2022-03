Napoli, Spalletti punge Insigne e Zielinski: «Senza reggere la pressione non si vince». Il retroscena

In allenamento, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti avrebbe pungolato Insigne e Zielinski

Nell’allenamento dopo la sconfitta casalinga nel decisivo match contro il Milan, Luciano Spalletti non ha strigliato il suo Napoli per la prestazione offerta. Secondo quanto riportato da Il Mattino, però, il tecnico azzurro avrebbe pungolato Lorenzo Insigne e Piotr Zielinski, due tra i leader scomparsi nel momento in cui contava farsi vedere.

«Vincere è impossibile se non sai reggere la pressione» ha detto Spalletti. E le sue parole sembravano orbitare proprio dalle parti del capitano del Napoli e del polacco.