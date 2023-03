Napoli, Spalletti: «Vi spiego perchè non ho fatto il turnover»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a Dazn prima del match con l’Atalanta.

NIENTE TURNOVER – «Confermo perchè abbiamo avuto la possibilità di lavorare qualche giorno in più in questo periodo. Abbiamo sempre le 5 sostituzioni, ormai si gioca sui 16 giocatori e ci sono anche quelli che faticano a trovare il ritmo in altre situazioni. Non è facile cambiare».