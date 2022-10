Dai fischi agli applausi, meno spese e più show: l’idea di De Laurentiis per il Napoli è vincente

Un’estate turbolenta ma con un’idea ben precisa in testa così De Laurentiis ha portato in alto il Napoli

Meno spese e più show così gli azzurri provano il volo tra campionato e Champions League. Questo inizio di stagione lascia buoni propositi anche per il futuro e pensare che in estate i tifosi dopi gli addii eccellenti e le scelte in fase di mercato vedevano ricoprire di fischi il presidente. L’idea è stata comunque portata avanti e ora i fischi si sono trasformati in applausi. Lo scrive Il Corriere dello Sport.