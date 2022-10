Moratti: «Oggi chiamerei De Laurentiis per Kvaratskhelia»

Massimo Moratti esalta Kvaratskhelia: «Sa fare tutto il georgiano, è uno di talento, chiamerei De Laurentiis per lui, ma so che direbbe no»

Massimo Moratti è intervenuto a Radio Kiss Kiss, parlando di Kvaratskhelia. Di seguito le sue parole.

«Chiamerei De Laurentiis per comprarlo, ma so che mi direbbe di no (ride, ndr). Sa fare tutto il georgiano, è uno di talento. Se assomiglia a Mazzola? Sandro aveva una leva bassa per calciare, tirava senza aver bisogno di spazio. Li trovo diversi i due, Mazzola è inimitabile. Il georgiano ha uno stile diverso, ma ha tanta volontà».