Voglia di “Triplete” per Lautaro, obiettivo Mondiale bis con l’Argentina: il Toro mai così in forma! Ecco come arriva il capitano dell’Inter

Lautaro Martinez si prepara a iniziare il Mondiale con l’Argentina nel momento forse migliore della sua carriera. Il capitano dell’Inter arriva alla competizione con una condizione fisica brillante, grande fiducia e numeri importanti in nazionale. A raccontare il suo stato di forma è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il Toro sia oggi una delle grandi certezze di Lionel Scaloni in vista dell’esordio contro l’Algeria a Kansas City.

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Il contesto è molto diverso rispetto a quello vissuto quattro anni fa in Qatar. Allora Lautaro arrivò al torneo con problemi alla caviglia, dolorante e non al massimo della condizione. Partì titolare contro l’Arabia Saudita, segnò anche due gol poi annullati per fuorigioco, ma dopo le prime due partite perse progressivamente il posto a favore di Julian Alvarez, in quel momento più brillante. Il Mondiale si chiuse comunque con la festa argentina e il rigore decisivo trasformato contro l’Olanda in semifinale, ma per il centravanti nerazzurro rimase il rimpianto di non aver inciso da protagonista assoluto.

Lautaro Argentina, la rivincita passa dalla condizione fisica

Oggi lo scenario si è ribaltato. Questa volta è Julian Alvarez a dover rincorrere, condizionato da un problema alla caviglia che gli ha fatto perdere allenamenti preziosi. L’attaccante ha ripreso a lavorare sul campo dello Sporting KC soltanto nelle ultime ore, mentre Lautaro Martinez si presenta al debutto con test atletici eccellenti, peso forma e grande autostima.

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Il feeling con Lionel Messi può diventare una delle chiavi dell’Argentina. Scaloni valuta una partenza con i due davanti, lasciando aperta anche l’ipotesi di una coesistenza futura con Alvarez in un possibile 4-3-1-2, con Messi alle spalle delle due punte. Una soluzione affascinante ma complessa, soprattutto per gli equilibri della squadra.

Lautaro Argentina, numeri da leader e obiettivo New York

I numeri rafforzano la candidatura del capitano dell’Inter. Lautaro ha segnato 8 gol nelle ultime 10 presenze con l’Argentina, partendo titolare solo in 7 occasioni. Un rendimento superiore a quello recente di Alvarez, fermo a 3 reti nello stesso arco di partite. Inoltre, il Toro è già quarto nella classifica dei marcatori argentini di sempre, davanti a Diego Armando Maradona.

La stagione appena conclusa può averlo aiutato anche sul piano della freschezza. Dopo Scudetto, Coppa Italia e titolo di capocannoniere della Serie A, Lautaro sogna un altro traguardo enorme: rivincere il Mondiale da primattore. Ha giocato meno rispetto allo scorso anno, arrivando a quota 48 partite contro le 55 della stagione precedente. Un dettaglio non banale, soprattutto in un torneo segnato dal caldo e dall’umidità.

L’obiettivo dell’Argentina è arrivare fino a New York, sede del traguardo più ambito. E questa volta Lautaro Martinez vuole esserci davvero, non solo con il cuore del gruppo, ma con i gol e il peso del leader.