Krosche è l’ultimo nome forte per la dirigenza del Milan: i rossoneri fanno la corte al ds dell’Eintracht Francoforte

Krosche è l’ultimo nome forte per la dirigenza del Milan: i rossoneri fanno la corte all’attuale ds dell’Eintracht Francoforte. La situazione

Giorni di incontri, meeting e valutazioni in casa Milan. Dopo l’azzeramento arrivato al termine della stagione 2025/26, il club rossonero è chiamato a ricostruire rapidamente la propria struttura sportiva e societaria. Al momento restano ancora da definire tre caselle fondamentali: amministratore delegato, direttore sportivo o direttore tecnico e allenatore. Nessuna scelta è stata ancora formalizzata, ma il lavoro della proprietà guidata da Gerry Cardinale prosegue con l’obiettivo di dare una nuova identità al progetto.

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Tra i nomi emersi nelle ultime ore per un ruolo dirigenziale c’è quello di Markus Krösche, attuale direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte. A riportarlo è stato Matteo Moretto su X, indicando il dirigente tedesco come uno dei principali candidati per entrare nel management del nuovo Milan.

Krösche Milan, il profilo piace per esperienza e visione internazionale

Il nome di Krösche è stato rilanciato anche da Fabrizio Romano, che sui propri canali ha confermato l’interesse rossonero: «Markus Krösche, nome forte che emerge per un ruolo dirigenziale al Milan. Krösche è l’attuale ds dell’Eintracht Frankfurt, ora corteggiato dal Milan».

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Il dirigente tedesco rappresenta un profilo interessante per esperienza internazionale, conoscenza del mercato europeo e capacità di lavorare all’interno di progetti tecnici strutturati. Il Milan, reduce da una stagione complicata e dalla mancata definizione immediata del nuovo assetto, cerca una figura capace di portare competenza, metodo e continuità nella gestione sportiva.

Krösche Milan, alternativa dopo lo stop di Rangnick

L’eventuale pista Krösche si inserisce in un momento delicato, soprattutto dopo il rifiuto, almeno temporaneo, di Ralf Rangnick. Il ct dell’Austria ha infatti deciso di concentrarsi sul proprio incarico in vista del Mondiale, rallentando i piani rossoneri.

Per questo il club sta valutando soluzioni alternative per rafforzare l’area sportiva. Krösche può diventare un nome concreto per dare struttura al nuovo corso del Milan, chiamato a ridefinire strategie, mercato e guida tecnica in vista della prossima stagione.