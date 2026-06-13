Milan, pericolo scampato: completata l’iscrizione al prossimo campionato di Serie A! Adesso la scelta per la dirigenza e per l’allenatore

Dopo giorni segnati da indiscrezioni, preoccupazioni e anche qualche ironia da parte dei tifosi, arriva una notizia importante per il futuro immediato del Milan. Il club rossonero avrebbe completato regolarmente l’iter per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie A 2026/27, rispettando le scadenze previste dagli organi competenti e mettendo così in archivio una pratica fondamentale in vista della nuova stagione.

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Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera attraverso la giornalista Monica Colombo, la società avrebbe presentato nella serata di ieri tutta la documentazione necessaria. Un passaggio particolarmente rilevante, soprattutto in una fase di forte cambiamento interno, con il Milan chiamato a ridefinire il proprio assetto dirigenziale e sportivo dopo le novità delle ultime settimane.

Milan iscritto alla Serie A 2026/27, Calvelli ha gestito la documentazione

L’iscrizione al campionato doveva essere formalizzata entro il 16 giugno da tutte le società partecipanti. In casa rossonera, la gestione degli aspetti burocratici sarebbe stata affidata a Massimo Calvelli, che ha assunto temporaneamente alcune delle deleghe in precedenza attribuite a Giorgio Furlani.

Il completamento dell’iter consente al Milan di guardare con maggiore serenità alla prossima stagione, almeno per quanto riguarda gli adempimenti formali. La questione societaria resta comunque centrale, perché il club deve ancora definire figure chiave per il nuovo corso, chiamato a rilanciare il progetto dopo una fase complessa.

Milan, ora allenatore e direttore sportivo

Archiviata la pratica relativa all’iscrizione, l’attenzione si sposta ora sulle prossime scadenze. Il Milan dovrà infatti comunicare il nome del nuovo allenatore entro il 7 agosto e quello del nuovo direttore sportivo entro il 15 settembre.

Si tratta di due tasselli fondamentali per impostare mercato, programmazione tecnica e strategie della stagione. La volontà della società, però, sarebbe quella di chiudere entrambe le questioni con largo anticipo rispetto alle date limite. Dopo l’iscrizione alla Serie A, il nuovo Milan può ora concentrarsi sulla costruzione della propria struttura sportiva.