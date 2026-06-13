Allegri Napoli, fumata bianca sempre più vicina: il Milan accelera sulla rescissione contrattuale, che dovrebbe arrivare entro mercoledì

La trattativa per portare Massimiliano Allegri al Napoli si avvicina alla fase decisiva. Come riportato da Il Corriere della Sera, la vicenda potrebbe arrivare presto a una conclusione, con il tecnico toscano chiamato a liberarsi definitivamente dal Milan prima di iniziare la nuova avventura sulla panchina azzurra. Il quotidiano titola «Allegri-Napoli, fumata bianca», fotografando una situazione ormai indirizzata verso l’intesa finale.

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Il tempo, in questa fase, gioca a favore del Napoli. Entro il 16 giugno, infatti, il Milan deve corrispondere l’ultimo stipendio ad Allegri, passaggio considerato importante anche in ottica iscrizione al campionato. Questo rende necessario trovare entro mercoledì un accordo definitivo sulla rescissione del contratto tra il club rossonero e l’allenatore esonerato da Gerry Cardinale al termine della stagione.

Allegri Napoli, la rivoluzione Milan spinge verso l’addio definitivo

L’uscita di scena di Allegri si inserisce nel contesto della profonda rivoluzione societaria avviata dal Milan dopo la stagione 2025/26. Oltre al tecnico, il cambiamento ha coinvolto anche figure centrali come Furlani, Tare e Moncada, in un azzeramento che ha aperto una nuova fase per il club rossonero.

La trattativa per la separazione è già ben avviata. Il presidente Paolo Scaroni ha incontrato Giovanni Branchini, agente di Allegri, per iniziare a definire i termini dell’accordo. Scaroni, però, ha potere di firma ma non decisionale: le deleghe operative sono infatti nelle mani di Calvelli, considerato il braccio destro di Gerry Cardinale.

Allegri Napoli, restano da limare gli ultimi dettagli

La disponibilità a chiudere c’è, ma restano da sistemare alcuni aspetti legati soprattutto allo staff del tecnico livornese. All’inizio della prossima settimana le parti si rivedranno per provare a completare l’iter e arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Il Napoli resta alla finestra con fiducia. Una volta formalizzata la rescissione con il Milan, Allegri potrà diventare a tutti gli effetti il nuovo allenatore azzurro.