Furto all’Inghilterra! Rubati scarpini, palloni e maglie prima dell’allenamento: due gli arresti. La disavventura al Mondiale per la squadra di Tuchel

Clamoroso scossone nel ritiro dell’Inghilterra a pochi giorni dal debutto ufficiale nella Coppa del Mondo 2026. La nazionale dei Tre Leoni è stata colpita da un pesante furto logistico proprio alla vigilia della partita d’esordio del torneo contro la Croazia, con una quantità importante di materiale tecnico sottratta durante il trasferimento verso la base di allenamento.

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Secondo quanto riportato da Sky News, alcuni veicoli che stavano trasportando l’attrezzatura da Palm Beach a Kansas City, sede del quartier generale inglese, sarebbero stati forzati. Un episodio che ha creato forte preoccupazione all’interno dello staff, impegnato ora a limitare i danni e a garantire la normale prosecuzione della preparazione.

Inghilterra Mondiali 2026, cosa è stato rubato

Il bottino del furto sarebbe particolarmente consistente. Tra gli oggetti sottratti figurano le scarpe da gioco personalizzate dei calciatori, l’abbigliamento ufficiale da allenamento, i palloni, i kit medici e il materiale tecnologico utilizzato dallo staff tecnico. Non è ancora arrivata una conferma definitiva, ma tra il materiale mancante potrebbero esserci anche le divise ufficiali da gara.

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Una situazione delicata, perché il furto rischia di interferire con il programma di lavoro della nazionale inglese proprio nella fase più importante di avvicinamento alla prima partita del Mondiale. Le prossime ore saranno decisive per capire se il materiale potrà essere recuperato oppure se sarà necessario procedere con soluzioni d’emergenza.

Inghilterra Mondiali 2026, la federazione al lavoro con le autorità

I responsabili della federazione inglese si sono mossi immediatamente, collaborando con le autorità locali per provare a ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili. Parallelamente, sono stati avviati contatti con i fornitori tecnici per predisporre eventuali rimpiazzi in tempi rapidi.

Una prima svolta nelle indagini è arrivata dalla Polizia di Kansas City, che ha diffuso una nota ufficiale: «Due soggetti di interesse sono già stati posti in stato di fermo e sono attualmente sotto interrogatorio in attesa di ulteriori indagini».

Per l’Inghilterra, il Mondiale comincia dunque con un imprevisto pesante. Il campo resta la priorità, ma la gestione dell’emergenza logistica diventa ora un passaggio fondamentale prima della sfida contro la Croazia.