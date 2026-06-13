Simone Tiribocchi ha analizzato in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24 il momento attuale della Juventus sui temi più caldi

Intervento esclusivo di Simone Tiribocchi ai microfoni di JuventusNews24: l’ex attaccante e oggi opinionista ha analizzato i temi più caldi legati all’attualità bianconera, offrendo spunti e riflessioni sul momento della Juventus.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Ciao Simone, partiamo dalle ultime novità dirigenziali in casa bianconera: l’addio di Comolli e l’arrivo di Carnevali. In cosa ha sbagliato secondo te il francese? L’ex DG del Sassuolo è la soluzione giusta?

«Quello che ha sbagliato Comolli, a parte gli acquisti per i quali però la responsabilità va divisa con il mister e con la parte tecnica, sia stato il mancato raggiungimento della Champions League che era considerato il traguardo minimo. Quindi probabilmente con il cambio dell’allenatore e il nuovo direttore non c’è stato più il feeling giusto per proseguire e quindi si è optato per questo ennesimo cambio. Cambio che questa volta è andato verso un manager secondo me tra i più bravi in Italia, ha fatto cose straordinarie a Sassuolo ma non solo nella parte tecnica ma anche nella parte gestionale, soprattutto quando è venuto a mancare Squinzi è riuscito a tenere tutto in piedi nel migliore dei modi. Quindi per me è la figura giusta, quella che ci voleva per la Juventus».

Una delle ultime mosse della gestione Comolli era stata l’interruzione delle trattative per il rinnovo di Vlahovic. Pensi che con l’arrivo di Carnevali i discorsi possano riaprirsi? E quanto perderebbe la Juve senza il serbo?

«Vedendo il prezzo che hanno oggi i centravanti e vedendo in generale la carenza che c’è, io farei di tutto per tenere Vlahovic, l’ho sempre detto. Perchè comunque rimane a 26 anni uno dei più forti attaccanti. Magari negli ultimi anni era un pò andato a momenti, nell’ultimo anno gli infortuni lo hanno un pò rallentato, ma non c’è un calciatore come lui in giro, soprattutto a scadenza. Visto che la Juve l’anno scorso ha preso Openda e David che non hanno assolutamente reso. E’ cambiato il mister che vuole quel tipo di giocatore quindi sarebbe giusto provare fino alla fine. Certo, bisogna capire come si sono lasciati. Chiellini quando si è interrotta la trattativa ha detto che gli dispiaceva, che Spalletti lo volesse si sapeva, quindi magari cambiando la figura di Comolli si potrebbe riaprire. Anche se devo dire che sta diventando un discorso troppo lungo e questo non fa bene al giocatore perchè alle prime prestazioni che non farà bene, che ci possono stare, gli si ricorderà tutto questo momento e questo tira e molla. Le trattative vanno chiuse velocemente».

L’altro attaccante che la Juve ha ripreso a seguire e che arriverebbe insieme a Sorloth è Kolo Muani. Credi che i bianconeri facciano bene ad insistere e credi che il francese si sposi bene con l’idea di calcio di Spalletti?

«Kolo Muani ha ottime caratteristiche. A Torino ha fatto bene anche se nel breve periodo. Forse è l’unico che negli ultimi anni ha fatto bene bene. Spalletti vuole quel giocatore che sa giocare la palla ma che soprattutto sa attaccare la profondità, sa muoversi negli spazi interpretando ottimamente il calcio. Kolo Muani per me ha i movimenti da attaccante ma credo anche che serva una prima punta di ruolo con determinate caratteristiche fisiche. Ma Kolo Muani resta un ottimo giocatore».

LEGGI L’INTERVISTA ESCLUSIVA COMPLETA DI TIRIBOCCHI SU JUVENTUSNEWS24



