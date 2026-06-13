Domenico Messina nominato direttore tecnico dell’AIA: il Comitato Nazionale sceglie la continuità dopo settimane di incertezza

Sarà Domenico Messina, ex arbitro della sezione di Bergamo, il nuovo direttore tecnico dell’Associazione Italiana Arbitri. La nomina è arrivata dal Comitato Nazionale dopo settimane di forte incertezza seguite all’auto‑sospensione di Gianluca Rocchi dal ruolo di responsabile CAN, decisione maturata in concomitanza con le indagini della Procura di Milano sulle designazioni arbitrali.

Messina entrerà ufficialmente in carica dal 1° luglio, con il compito di riportare stabilità e continuità tecnica in un momento particolarmente delicato per il settore arbitrale italiano.

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COMUNICATO – “Il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, nel rispetto delle disposizioni introdotte dalla recente riforma associativa e in attuazione dell’art. 10-bis del Regolamento Associativo, ha individuato in Domenico Messina il nuovo Direttore Tecnico dell’AIA.

Tale attività si inserisce nel percorso di rinnovamento organizzativo dell’Associazione e consentirà di garantire il tempestivo avvio delle attività attribuite alla nuova figura tecnica a partire dal 1° luglio 2026. L’individuazione di Domenico Messina è avvenuta con grande senso di responsabilità, nella consapevolezza dell’importanza strategica che il Direttore Tecnico rivestirà per lo sviluppo, il coordinamento e la valorizzazione del patrimonio tecnico arbitrale nazionale.



Il profilo di Messina rappresenta una sintesi di esperienza internazionale, competenza tecnica e profonda conoscenza del sistema arbitrale italiano, maturate nel corso di una carriera che lo ha visto protagonista ai massimi livelli.

Con questa scelta, il Comitato Nazionale conferma la volontà di affidare la nuova struttura tecnica associativa a una figura di assoluto prestigio, capace di accompagnare l’Associazione Italiana Arbitri nelle sfide future, garantendo continuità, competenza e una visione orientata alla crescita tecnica dell’intero movimento arbitrale.“