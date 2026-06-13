Mondiali
Australia Turchia: il talento di Arda Guler e compagni per presentarsi al meglio
Gli Usa hanno stravinto contro il Paraguay. Quale esordio farà Montella con la sua Turchia stanotte?
Il Gruppo D dei Mondiali 2026 si prospettava come uno dei più equilibrati e affascinanti dell’intero torneo. Secondo le stime della FIFA, la distanza nel ranking tra la testa di serie (gli USA, 16°) e la squadra peggio piazzata (il Paraguay, 40°) è la più ridotta della competizione. Dopo il netto 4-1 degli Usa di stanotte sul Paraguay la situazione appare meglio definita. Le vere incognite, tuttavia, riguardano i curiosi incroci previsti nella fase eliminatoria.
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Qualificarsi al secondo posto potrebbe infatti rivelarsi un paradosso vantaggioso: la seconda classificata affronterebbe la seconda del Gruppo G (presumibilmente una tra Egitto, Iran e Nuova Zelanda), evitando così le ben più insidiose terze dei gironi B, E, F, I, J che toccheranno in sorte alla vincitrice. Australia e Turchia si affrontano nella notte italiana. L’Ultimo Uomo ha tracciato questo identikit delle due formazioni.
La Turchia: talento puro e incognite difensive
La Turchia di Vincenzo Montella è considerata la favorita, spinta dall’enorme fame per un’assenza dai Mondiali che durava da ben ventiquattro anni. La rosa è un formidabile concentrato di talento e opzioni tattiche:
- Sulla sinistra, l’estro di Yildiz può scardinare le difese avversarie, supportato dalle incursioni dell’eccentrico terzino Kadioglu.
- La corsia di destra è invece presidiata dagli scatti in profondità di Celik o dai repentini tagli di Baris Yilmaz.
- Il centrocampo è un vero e proprio arsenale per i tiri dalla distanza, potendo contare su specialisti d’élite come Çalhanoglu e Kökçü.
- A orchestrare il tutto ci sarà Arda Güler, talento del Real Madrid designato come regista a tutto campo per dare equilibrio e ordine alla vertigine offensiva della manovra.
I veri limiti della squadra risiedono nell’assenza di un centravanti di ruolo (spesso viene adattato il trequartista Aktürkoglu o il giovane Deniz Gül del Porto) e in una retroguardia vulnerabile. Difensori come Demiral, Kabak e Bardakci difettano costantemente nelle letture, spingendo talvolta Montella a ricorrere a una linea a cinque per proteggersi dalle imbucate avversarie.
L’Australia: le scheggia impazzita
L’Australia di Tony Popović non va sottovalutata. I Socceroos si schiereranno con un compatto e atletico 5-4-1, sorretto dall’asse centrale formato da Mathew Ryan, il “nostro” Alessandro Circati e dal capitano Jackson Irvine. In avanti c’è grande curiosità per l’estro di Volpato (altro giocatore della Serie A) e per le improvvise accelerazioni del giovanissimo Mohamed Touré, capace di siglare nove reti nell’ultima stagione disputata in Inghilterra.