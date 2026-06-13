Gli Usa hanno stravinto contro il Paraguay. Quale esordio farà Montella con la sua Turchia stanotte?

Il Gruppo D dei Mondiali 2026 si prospettava come uno dei più equilibrati e affascinanti dell’intero torneo. Secondo le stime della FIFA, la distanza nel ranking tra la testa di serie (gli USA, 16°) e la squadra peggio piazzata (il Paraguay, 40°) è la più ridotta della competizione. Dopo il netto 4-1 degli Usa di stanotte sul Paraguay la situazione appare meglio definita. Le vere incognite, tuttavia, riguardano i curiosi incroci previsti nella fase eliminatoria.

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Qualificarsi al secondo posto potrebbe infatti rivelarsi un paradosso vantaggioso: la seconda classificata affronterebbe la seconda del Gruppo G (presumibilmente una tra Egitto, Iran e Nuova Zelanda), evitando così le ben più insidiose terze dei gironi B, E, F, I, J che toccheranno in sorte alla vincitrice. Australia e Turchia si affrontano nella notte italiana. L’Ultimo Uomo ha tracciato questo identikit delle due formazioni.

La Turchia: talento puro e incognite difensive

La Turchia di Vincenzo Montella è considerata la favorita, spinta dall’enorme fame per un’assenza dai Mondiali che durava da ben ventiquattro anni. La rosa è un formidabile concentrato di talento e opzioni tattiche:

Sulla sinistra, l’estro di Yildiz può scardinare le difese avversarie, supportato dalle incursioni dell’eccentrico terzino Kadioglu.

può scardinare le difese avversarie, supportato dalle incursioni dell’eccentrico terzino Kadioglu. La corsia di destra è invece presidiata dagli scatti in profondità di Celik o dai repentini tagli di Baris Yilmaz.

Il centrocampo è un vero e proprio arsenale per i tiri dalla distanza, potendo contare su specialisti d’élite come Çalhanoglu e Kökçü .

. A orchestrare il tutto ci sarà Arda Güler, talento del Real Madrid designato come regista a tutto campo per dare equilibrio e ordine alla vertigine offensiva della manovra.

I veri limiti della squadra risiedono nell’assenza di un centravanti di ruolo (spesso viene adattato il trequartista Aktürkoglu o il giovane Deniz Gül del Porto) e in una retroguardia vulnerabile. Difensori come Demiral, Kabak e Bardakci difettano costantemente nelle letture, spingendo talvolta Montella a ricorrere a una linea a cinque per proteggersi dalle imbucate avversarie.

L’Australia: le scheggia impazzita

L’Australia di Tony Popović non va sottovalutata. I Socceroos si schiereranno con un compatto e atletico 5-4-1, sorretto dall’asse centrale formato da Mathew Ryan, il “nostro” Alessandro Circati e dal capitano Jackson Irvine. In avanti c’è grande curiosità per l’estro di Volpato (altro giocatore della Serie A) e per le improvvise accelerazioni del giovanissimo Mohamed Touré, capace di siglare nove reti nell’ultima stagione disputata in Inghilterra.