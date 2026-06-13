Quali giocatori di oggi giocherebbero nell’ultimo Brasile campione del mondo? L’analisi e i paragoni con il passato

A ventiquattro anni dal trionfo in Corea e Giappone, il Brasile guidato da Carlo Ancelotti è a caccia del sesto titolo Mondiale. Quella del 2002, allenata da Luiz Felipe Scolari, è universalmente considerata una delle rose più forti di tutti i tempi, divenuta celebre per aver vinto tutte e sette le partite della competizione.

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Ma quanti giocatori dell’attuale Seleção troverebbero spazio in quella squadra leggendaria? L’ex attaccante e opinionista di talkSPORT Gabby Agbonlahor ha stilato una Top XI combinata, schierata con un classico 4-4-2. Soltanto tre stelle del 2026 sono riuscite a ritagliarsi un posto tra i miti del passato.

La solidità difensiva e il blocco storico

In porta la scelta ricade sull’attuale numero uno: Alisson. Il portiere del Liverpool viene preferito sia a Dida che a Marcos (quest’ultimo titolare inamovibile nel 2002), con il co-conduttore Jason Cundy fortemente critico sulle incertezze passate di Dida.

La linea a quattro difensiva è invece un dominio quasi assoluto del 2002. Sulle fasce non ci sono dubbi: Cafu a destra e Roberto Carlos a sinistra. Al centro, la roccia Lucio viene affiancata dal secondo giocatore attuale inserito in formazione, il capitano Marquinhos. Agbonlahor ha giustificato la mossa sottolineando come il secondo centrale difensivo del 2002 non fosse esattamente al livello degli altri fuoriclasse in campo.

La magia del centrocampo

In mezzo al campo non c’è spazio per le stelle moderne. Il reparto è un tributo totale alla squadra pentacampeon:

Gilberto Silva: il mediano equilibratore incaricato di coprire le spalle ai trequartisti.

il mediano equilibratore incaricato di coprire le spalle ai trequartisti. Kaká: scelto per la sua progressione devastante e la capacità di spaccare le difese avversarie.

scelto per la sua progressione devastante e la capacità di spaccare le difese avversarie. Rivaldo: piazzato sulla fascia destra, pronto ad accentrarsi per liberare il suo letale mancino.

piazzato sulla fascia destra, pronto ad accentrarsi per liberare il suo letale mancino. Ronaldinho: sulla corsia mancina, per garantire spettacolo, fantasia e giocate imprevedibili.

La controversia in attacco

Davanti, l’inattaccabile e scontata presenza del Fenomeno Ronaldo (R9) viene affiancata dalla terza e ultima stella dei giorni nostri: Neymar.

Questa scelta ha scatenato la reazione furibonda di Cundy, che in studio ha bollato l’ex giocatore del PSG come “il calciatore più sopravvalutato della sua generazione”. Nonostante l’opposizione, Agbonlahor ha difeso a spada tratta l’attaccante, premiando la sua velocità, la sua tecnica e la pura gioia e l’intrattenimento che è in grado di trasmettere a chi guarda una sua partita.

La Top XI Combinata (4-4-2)

Ruolo Giocatore Generazione Portiere Alisson 2026 Terzino Destro Cafu 2002 Difensore Centrale Lucio 2002 Difensore Centrale Marquinhos 2026 Terzino Sinistro Roberto Carlos 2002 Esterno Destro Rivaldo 2002 Centrocampista Gilberto Silva 2002 Centrocampista Kaká 2002 Esterno Sinistro Ronaldinho 2002 Attaccante Ronaldo (R9) 2002 Attaccante Neymar 2026