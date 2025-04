Napoli, Stramaccioni: «Può giocarsela con l'Inter fino alla fine, battere il Milan era decisivo; futuro Conte? Sarei sorpreso di questo...»

Napoli, le parole di Andrea Stramaccioni sulla vittoria dei partnopei contro il Milan e le chance della squadra di Conte per la lotta Scudetto

Andrea Stramaccioni ha rilasciato una lunga intervista a il Mattino sulla corsa Scudetto del Napoli contro l’Inter dopo la vittoria contro il Milan. Di seguito le sue parole.

IL NAPOLI PUÒ SUPERARE L’INTER – «Il Napoli ha vinto una partita chiave, giocando 25 minuti ad altissimo livello e un primo tempo molto positivo e ad alta intensità. Ha sofferto nella ripresa, è vero, ma anche per le tante assenze. Ho sempre pensato che se avesse fatto due vittorie fra Milan e Bologna, sarebbe stato nettamente in corsa per giocarsela fino alla fine con l’Inter. Oggi posso dire che è a metà dell’opera».

COSA LA COLPISCE DI PIÙ DEL NAPOLI – «La capacità di reagire sempre agli imprevisti di formazione. Ripercorro velocemente: 3-4-2-1 a inizio stagione, poi virata sul 4-3-3, poi partenza di Kvara e infortunio di Neres con ritorno al 3-5-2… Quindi il periodo di Raspa dietro Lukaku, poi l’infortunio di Anguissa, quello di McTominay last minute che ha cambiato per l’ennesima volta il piano tattico».

IL RITORNO IN CHAMPIONS POTREBBE DISTRARLI – «Chi era al Maradona ha percepito e respirato che tutto il Napoli e il suo condottiero sono mentalmente concentrati e determinati a dare battaglia su ogni pallone fino all’ultima giornata».

MEGLIO NERES O RASPADORI – «Jack dà il meglio di sé sotto la punta, mentre Neres, se sta bene, ti spacca le partite sulle fasce con le sue accelerazioni. Uno ha il gol nel sangue, il brasiliano vive per gli assist. Il vero dilemma è che nel 4-3-3 storicamente il Napoli ha sempre fatto fatica a far giocare Raspa con continuità».

TUTTI VOGLIONO CONTE: CHE NE PENSA – «Antonio connota qualsiasi squadra che allena. Chi lo vuole cerca una svolta, un’identità forte, ed è normale che sia un candidato per queste grandi piazze. È vero che nel calcio tutto può succedere, ma sarei davvero sorpreso di vederlo quest’estate in un ritiro senza i colori del Napoli addosso. Anche perché a Napoli ci sono già passati con Spalletti: diventa dura sostituire allenatori così impattanti e amati dai tifosi».

CONTE AVREBBE POTUTO SOSTITUIRE SOLO MCTOMINAY, INVECE HA STRAVOLTO OGNI COSA – «Beh, stravolto no. Il 4-3-3 è nel DNA di questa squadra e, nelle ultime cinque gare con la difesa a tre, il Napoli aveva vinto solo con la Fiorentina. Diciamo che il vero stravolgimento è stato in relazione a ciò che Antonio aveva provato in settimana con lo scozzese: facendolo partire da sinistra per supportare la coppia di play Lobotka-Gilmour, che ultimamente ha ‘rapito’ il suo cuore in mezzo al campo, e lasciare Raspa dietro Romelu».

IL NAPOLI È ANCORA FORTE ANCHE SENZA KVARA: SE LO ASPETTAVA – «Onestamente no, perché alla fine Kvara non è stato sostituito, Okafor non ha ancora dato il suo contributo e, per chi avesse avuto dubbi su un ipotetico valore oggettivo lontano dalla penisola… Kvara sta facendo la differenza anche a Parigi».

PERCHÉ IL 4-3-3 FUNZIONA COSÌ BENE – «Perché è il sistema che questa squadra conosce meglio sia a livello individuale che collettivo. I reduci dallo scudetto lo conoscono bene, ma anche i nuovi hanno esperienza con questo modulo, da Neres a Gilmour e McTominay. Nel primo tempo si è vista la sincronia, gli automatismi, l’occupazione degli spazi sempre armonica e propositiva. Cambi di gioco e situazioni interpretate quasi ‘alla cieca’».

QUALI SONO LE INSIDIE DEL MATCH CONTRO IL BOLOGNA – «Difendono in 10 e attaccano in 10, non ti fanno giocare come vorresti e cercano di toglierti le sicurezze. E hanno una città intera dietro di loro. Sarà una finale».