Napoli, pazza idea De Bruyne! Manna e De Laurentiis studiano l’offerta per convincere il belga

Il Napoli sta tentando un colpo clamoroso in vista della prossima stagione: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il club azzurro avrebbe avviato un tentativo concreto per portare Kevin De Bruyne sotto il Vesuvio. Il centrocampista belga, in scadenza di contratto con il Manchester City, è attratto dall’idea di restare in Europa e ha già ricevuto una proposta dal Liverpool, ma il Napoli spera di convincerlo anche grazie al rapporto di lunga data con Romelu Lukaku.

De Bruyne ha annunciato il suo addio al City lo scorso 4 aprile, dopo dieci stagioni in cui ha collezionato 108 gol e 177 assist in 418 presenze, contribuendo alla conquista di 14 trofei nazionali e 4 internazionali, tra cui una Champions League. Il tentativo azzurro è il segnale di un progetto ambizioso firmato De Laurentiis-Manna.