Manchester City, De Bruyne indeciso sul suo futuro: «Non so dove andrò, ma ecco cosa voglio»

Ai microfonti di TNT Sport Kevin De Bruyne ha parlato al termine del match vinto 5-2 dal suo Manchester City contro il Crystal Palace, in cui si è reso protagonista anche grazie a un gol, commentando quello che sarà il suo futuro lontano dal City.

FUTURO – «Certo, è stato un anno difficile. Avere un’ernia non è stato divertente, ma ora sono senza dolore nelle ultime sei settimane. Mi sento libero, in grado di fare molte sessioni di allenamento e sento di poter fare un buon lavoro. Non so cosa succederà, ma voglio giocare così vedremo dove andrò»

SULLA PARTITA E SULLA STAGIONE – «Pensavo che i primi 20 minuti sarebbero andati bene, ma abbiamo subito due gol. Ma la reazione è stata davvero buona e segnare due volte ha cambiato l’inerzia del gioco. Dobbiamo vincere queste partite. Certo che quest’anno abbiamo faticato, ma la cosa più importante è che questo club giochi la Champions League l’anno prossimo».