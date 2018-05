Hamsik elogia il Napoli: «E’ stata una grandissima stagione» – VIDEO

Svanito il sogno scudetto del Napoli di Maurizio Sarri, fermato sul 2-2 dal Torino e a meno 6 punti dalla Juventus: ecco le parole nel post-partita di Marek Hamsik

Napoli-Torino è finita 2-2, addio sogno scudetto per i partenopei. A -6 dalla Juventus a due turni dal termine, gli azzurri si rammaricano per i punti persi nel corso della stagione ma si dicono soddisfatti per lo straordinario cammino percorso. Intervenuto in zona mista, capitan Marek Hamsik ha fatto il punto in casa Napoli: «Non do voti a me stesso, do un voto a questa squadra che ha fatto un grandissimo campionato, che ha lottato e che ha dato tutto per fare avverare il sogno scudetto che purtroppo è svanito alla fine. Questo ci dispiace moltissimo, ce l’abbiamo messa tutta».

Continua Marek Hamsik: «Devo ringraziare questo splendido pubblico che ci ha applauditi lo stesso anche se non abbiamo vinto niente, ci ha dato una bella soddisfazione». Infine, lo slovacco torna sull’obiettivo scudetto e puntualizza: «A noi nessuno ci ha detto che dovevamo vincere lo scudetto: è stata la squadra che fin dall’inizio ci ha dato la forza, purtroppo è andata come è andata. Abbiamo perso qualche punto pesante durante il campionato: può succedere, siamo una squadra che ha fatto 85 punti fin qui e può arrivare a farne 91, è stata una grandissima stagione».

In collaborazione con l’inviata Francesca Flavio.