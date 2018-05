Napoli-Torino: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Napoli-Torino, 36ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Si avvicina il calcio d’inizio allo stadio San Paolo di Fuorigrotta, per un match che ha poco da chiedere alla classifica, visti i recenti risultati. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Napoli-Torino.

Napoli-Torino: diretta live e sintesi

Napoli-Torino: formazioni ufficiali

Napoli-Torino: probabili formazioni e pre-partita

Il Napoli non avrà a disposizione lo squalificato Kalidou Koulibaly mentre Mazzarri non potrà schierare gli acciaccati Obi e Berenguer, più lo squalificato Moretti. Sarri, probabilmente, darà spazio a Tonelli nel cuore della difesa mentre i granata faranno più di un esperimento in vista della prossima stagione agonistica.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Tonelli, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; N’Koulou, Burdisso, Bonifazi; De Silvestri, Rincon, Baselli, Molinaro; Ljajic; Edera, Niang.

Consueto silenzio stampa per Maurizio Sarri mentre Walter Mazzarri ha parlato in questi termini nella conferenza stampa di presentazione di Napoli-Torino: «Il ritorno a Napoli? Sono stato quattro anni, ho un grande legame con l’ambiente. Credo di avere dato tanto a questa piazza. L’omaggio al Grande Torino è stata per me una grande emozione, ci ha dato la forza per dare il massimo anche in funzione dei prossimi anni. Ballottaggio tra Iago Falque e Simone Edera? Davanti ho molta scelta, valuterò anche in base alla freschezza».

Napoli-Torino: i precedenti del match

Napoli-Torino è una classica del nostro campionato. Sono 63 le volte in cui si è giocata, 27 le vittorie dei padroni di casa, 28 i pareggi e soltanto 8 i trionfi granata. 95 i gol azzurri, 57 quelli degli ospiti.

Napoli-Torino: l’arbitro del match

La partita sarà diretta da Doveri di Roma. Quest’ultimo ha diretto 14 volte il Napoli in campionato: 9 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, il bilancio momentaneo. Mentre i granata, con questo fischietto arbitrale, non hanno mai vinto in Serie A.

Napoli-Torino Streaming: dove vederla in tv

Napoli-Torino sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canale Sky Calcio 1, anche in HD) e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Calcio 1 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play. Sarà possibile vedere la gara su mobile anche tramite piattaforma Serie A TIM TV (in televisione tramite decoder TIMvision) o acquistarla direttamente sul sito Sportube.

