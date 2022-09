Napoli, Spalletti deve risolvere il rebus per il sostituto di Politano: le ultime

Dopo il rientro per le Nazionali ci sono sempre diversi dubbi di formazione, a maggior ragione in casa Napoli per la sostituzione di Politano

Dopo il rientro per le Nazionali ci sono sempre diversi dubbi di formazione, a maggior ragione in casa Napoli per la sostituzione di Politano.

Spalletti deve aspettare Lozano dal Messico, che tornerà soltanto il venerdì notte in Italia. Difficile un suo impiego dal 1′, ma il tecnico potrebbe optare per altre soluzioni. Il nome più indicato è quello di Zerbin che potrebbe così trovare l’occasione importante di mettersi in mostra contro il Torino. L’altra situazione prevederebbe anche lo spostamento sulla destra di Raspadori a destra e Simeone titolare.