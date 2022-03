Napoli, le ultime novità sulle condizioni di Anguissa: il centrocampista azzurro in dubbio per l’Atalanta

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali.

Il gruppo tornerà ad allenarsi martedì. Petagna e Ounas hanno fatto terapie e palestra. Meret ha svolto terapie e piscina. Terapie per Anguissa che non è potuto andare in Nazionale ed è in dubbio per la gara di domenica prossima con l’Atalanta.