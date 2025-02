Napoli, Ventura sul big match di sabato: «C’è una voglia incredibile di far bene. Credo che il Napoli giocherà così...»

L’ex allenatore azzurro ha parlato del big match di sabato contro l’Inter che potrebbe decidere la stagione di Serie A. Le parole

Sabato 1 marzo al Maradona alle ore 18, il Napoli ospiterà l’Inter nella sfida che vale la vetta del campionato. L’ex allenatore azzurro Giampiero Ventura ha parlato del match ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. A seguire le sue parole.

LA PARTITA – «Napoli-Inter? Conte prepararà la squadra affinchè sia famelica. Credo si disporrà col 3-5-2 perché Raspadori sta facendo bene e soprattutto non ci sono gli interpreti per fare il 4-3-3, sugli esterni. Billing non ha fatto cose trascendentali, ma non ha fatto nemmeno male alla sua prima in azzurro, ma è chiaro che non è Anguissa. Poi ci saranno i 60mila del Maradona, c’è una voglia incredibile di far bene e nelle prossime due gare si deciderà una fetta di scudetto».

MODULO – «Giocare a specchio contro l’Inter? Ci son state partite in cui il Napoli ha aspettato, mentre in altre il Napoli ha aggredito facendo anche bene. Credo che l’Inter sia una squadra con una rosa straordinaria, ma non sta attraversando un momento straordinario. Il vero grande problema sarà con quale determinazione e quale ferocia ci arriverà l’Inter alla gara di sabato. Se il Napoli giocasse col 4-3-3 Spinazzola andrebbe a finire su Pavard e quindi il Napoli giocherebbe uomo su uomo».