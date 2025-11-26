Napoli, vittoria per Diego al Maradona contro il Qarabag in Champions League! McTominay fa cadere il muro degli azeri e regala 3 punti importanti in ottica playoff: l’analisi

Napoli, la squadra di Conte vince contro il Qarabag al Maradona in Champions League nel ricordo di Diego. Decisivo il solito McTominay. L’analisi

Come scrive la Gazzetta dello Sport, il Napoli ha ottenuto una vittoria fondamentale contro il Qarabag con il punteggio di 2-0, un successo che rafforza la sua posizione in Champions League. L

a partita, celebrata anche per il quinto anniversario della morte di Diego Maradona, è stata caratterizzata da una prestazione matura e autorevole della squadra azzurra, che ha dimostrato di non abbassare la guardia nemmeno dopo una partenza difficile.

Il match è stato deciso da Scott McTominay, autore di un gol e di un’autorete procurata. Nonostante l’assenza di De Bruyne, Anguissa e Lukaku, lo scozzese ha preso in mano la squadra, diventando un vero e proprio leader spirituale grazie al suo stile “british” fatto di lotta e fisicità. In attacco, David Neres ha mostrato la sua velocità e tecnica, sfiorando il gol con un’acrobazia spettacolare e colpendo la traversa con un pallonetto. Il suo contributo è stato fondamentale per la vivacità offensiva del Napoli.

Il Qarabag, pur partendo con grande aggressività nei primi minuti, non è riuscito a concretizzare le sue occasioni, mentre Milinkovic è rimasto praticamente inoperoso. Il Napoli ha progressivamente preso il controllo della partita, con il 4-2-3-1 studiato da Conte che ha dato i suoi frutti. Politano è entrato al posto di Beukema, con Neres spostato nel ruolo di trequartista, e la squadra ha dilagato.

Il 2-0 è arrivato grazie a un gol di Jankovic su una rovesciata di McTominay, dopo una serie di tentativi. Il Qarabag ha perso anche Medina, colpito in volto da un pallone, ma il Napoli ha continuato a spingere senza flessioni. Il successo contro gli azeri ha un valore speciale rispetto alla vittoria contro l’Atalanta, poiché il Napoli non ha mai mollato e ha mantenuto alta l’intensità per tutta la durata del match.

Con questa vittoria, il Napoli si posiziona al 18° posto in classifica, con 7 punti, in attesa delle gare di oggi. La squadra di Conte si prepara ora per la sfida decisiva contro la Roma, dove sarà fondamentale continuare a confermare la crescita e la solidità viste in campo contro il Qarabag.