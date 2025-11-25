Pagelle Napoli-Qarabag 2-0: McTominay decisivo. Hojlund serata no - Calcio News 24

Napoli News
Pagelle Napoli-Qarabag 2-0: McTominay decisivo. Hojlund serata no
Pagelle Napoli-Qarabag 2-0: McTominay decisivo, Neres scintilla. Hojlund spreca, Buongiorno guida la retroguardia
Le Pagelle Napoli della sfida di Champions League contro il Qarabag raccontano una gara in cui la squadra di Antonio Conte ha saputo crescere alla distanza, imponendosi 2-0 grazie alla rete di McTominay e all’autorete di Jankovic. Gli azzurri confermano solidità e un’identità sempre più definita, pur con qualche sbavatura individuale.
Le Pagelle Napoli
Milinkovic-Savic 6,5 – Sicuro e attento quando finalmente viene chiamato in causa. Bello il volo su Addai nel finale.
Beukema 6 – Alterna buone letture a momenti di incertezza, ma complessivamente regge.
Dal 64’ Politano 7 – Entra e cambia ritmo: cross tagliati e energie fresche.
Rrahmani 6,5 – Sempre lucido nei duelli, mantiene l’ordine anche nei momenti più confusi.
Buongiorno 7 – Una garanzia: pulito, concentrato e autore di una splendida verticalizzazione che porta al rigore.
Di Lorenzo 6,5 – Errore clamoroso sotto porta, ma si riscatta subito con una gara generosa e un rigore conquistato.
Lobotka 6 – Equilibratore silenzioso: quando c’è lui, il Napoli respira e si compatta.
McTominay 7,5 – Primo tempo sottotono, poi sale in cattedra: gol dell’1-0 e presenza dominante. Fondamentale.
Olivera 6,5 – Motorino instancabile: corre, pressa e tiene la fascia con autorevolezza.
Neres 7,5 – L’uomo più brillante. Sfiora il gol in acrobazia, crea superiorità continua e manda in tilt la retroguardia azera.
Lang 6 – Qualche accelerazione interessante, ma manca continuità.
Dal 75′ Elmas s.v.
Hojlund 5 – Serata da dimenticare: rigore fallito e una grande occasione sprecata.
Dal 75′ Lucca s.v.
Conte 6,5 – Il suo Napoli è solido, organizzato e cresce nei secondi tempi. Vittoria meritata.
