Nasce Nando Martellini, storica voce del pallone – 7 agosto 1921 – VIDEO

Il 7 agosto 1921 nasceva a Roma Nando Martellini. Storico telecronista della Rai, è passato agli annali per il triplice «Campioni del Mondo»

“Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo!“. Nando Martellini è passato alla storia per aver pronunciato queste parole ripetute per tre volte, con l’entusiasmo di un ragazzino addosso, nell’esatto momento del fischio finale della finale del Mondiale di Spagna ’82, competizione in cui l’Italia salì per la terza volta sul tetto del mondo.

Martellini nasce il 7 agosto del 1921 a Roma, stessa città in cui morirà nel 2004. Confessato tifoso del Perugia ma sempre molto imparziale nel suo lavoro, rappresenta uno dei più grandi tele e radiocronisti della storia del calcio italiano. La sua esperienza lo portò a commentare la bellezza di quattro mondiali, a cui si aggiunge anche l‘Europeo del ’68 vinto dagli azzurri. Avrebbe dovuto essere presente anche a Messico 1986, ma un malore improvviso lo costrinse a restare in Italia. Sarà il momento in cui passerà il testimone al suo naturale successore: Bruno Pizzul.