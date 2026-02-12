Nations League, oggi i sorteggi per l’edizione 2026/27: Italia tra incubi e speranze. Le possibili avversarie per gli Azzurri di Gattuso

In un clima di sospensione e attesa, il calcio italiano volge lo sguardo al Belgio. Oggi pomeriggio a Bruxelles va in scena il sorteggio della Nations League 2026/27, un appuntamento che proietta gli Azzurri verso il futuro remoto, ma con la mente e il cuore inevitabilmente rivolti all’incubo imminente dei playoff per il Mondiale americano. Mancano infatti solo quaranta giorni alla cruciale semifinale del 26 marzo a Bergamo contro l’Irlanda del Nord, e la squadra guidata da Gennaro Gattuso si gioca la credibilità di un intero movimento dopo le traumatiche esclusioni del 2018 e 2022.

L’Italia, inserita in seconda fascia dopo l’eliminazione ai quarti della scorsa edizione per mano della Germania, rischia un girone di ferro. Dall’urna potrebbero uscire le solite corazzate della prima fascia come Spagna, Francia o Portogallo, ma i veri pericoli si annidano paradossalmente nella terza fascia. Lo spauracchio numero uno è l’Inghilterra, tornata prepotentemente tra le grandi, insieme alla Norvegia di Erling Haaland. Il fenomenale bomber del Manchester City e i suoi compagni hanno già dominato il girone di qualificazione, infliggendo una pesante lezione tecnica agli italiani e condannandoli agli spareggi.

Il nuovo calendario internazionale imporrà uno stop alla Serie A di tre settimane tra settembre e ottobre, riducendo le finestre FIFA a due. A rappresentare la Federazione a Bruxelles ci sarà il presidente Gabriele Gravina, accompagnato dall’ex difensore Leonardo Bonucci, ora membro dello staff tecnico, mentre il CT calabrese e il capo delegazione Gianluigi Buffon sono rimasti in Italia per monitorare i giocatori. Se gli Azzurri supereranno l’ostacolo nordirlandese, si troveranno di fronte la vincente tra Bosnia e Galles il 31 marzo. Proprio i Dragoni del CT Craig Bellamy, ricchi di talenti della Premier come il fantasista Harry Wilson del Fulham e l’esterno Brennan Johnson del Crystal Palace, potrebbero rappresentare l’ultimo scoglio in trasferta verso il sogno americano.