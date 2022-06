Termina in parità la sfida tra Spagna e Portogallo di Nations League: per gli iberici in gol Alvaro Morata

Termina in parità la sfida di Nations League tra Spagna e Portogallo. Il risultato finale è di 1-1 e in gol per gli iberici è andato Alvaro Morata.

Il centravanti della Juventus ha soltanto dato l’illusione della vittoria, perché poi i lusitani hanno pareggiato con il gol di Horta.