Juventus, primi passi per il riscatto di Morata: la situazione

Calciomercato Juventus: i bianconeri stanno muovendo i primi passi per il riscatto di Morata dall’Atletico Madrid

Arrivano importanti novità sul fronte riscatto di Alvaro Morata da parte della Juventus. Come riportato da Tuttosport, infatti, i bianconeri avrebbero mosso un primo passo per provare a riscattare l’attaccante spagnolo dall’Atletico Madrid.

Per assicurarsi a titolo definitivo il cartellino di Morata la Juventus ha offerto nei giorni scorsi 20 milioni di euro. Una cifra inferiore rispetto a quella pattuita per il riscatto e che pertanto, come prevedibile, è stata rifiutata dall’Atletico Madrid. I bianconeri insisteranno per avere uno sconto.

