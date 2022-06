Inghilterra, Pickford senza limiti: «Vogliamo vincere Mondiale e Nations League»

Il portiere dell’Inghilterra Pickford ha parlato dei suoi prossimi obiettivi in Nazionale: ovvero vincere Mondiale e Nations League

Jordan Pickford, portiere dell’Inghilterra, in conferenza stampa ha parlato dei suoi prossimi obiettivi con la Nazionale dei Tre Leoni.

MONDIALE – «Tutti sappiamo quali siano le nostre ambizioni in Qatar. Come Nazionale vogliamo arrivare lontano. Dopo la delusione di quattro anni fa e dell’Europeo dove siamo andati vicini al successo, penso che queste ci possano spingere alla vittoria. Essere arrivati ad un passo dal trionfo ci dà più fiducia per vincere il Mondiale».

NATIONS LEAGUE – «La Nations League è una competizione nuova ma vogliamo vincerla perché giochi contro le migliori squadre d’Europa. È meglio delle amichevoli, sono partite di alto livello, contro le Nazionali migliori che ci sono».