Nazionale, i tre giocatori dell’Inter sono in ritiro: ora serve un tampone negativo

Niccolò Barella, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi hanno raggiunto ieri seri il raduno della Nazionale a Parma in vista dei prossimi impegni dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2022.

Per vederli in campo, però, i tre giocatori dell’Inter dovranno risultare negativi al nuovo tampone che seguiranno oggi in tarda mattinata così da poter ottenere il nullaosta dal dipartimento regionale dell’Emilia Romagna all’attività agonistica.