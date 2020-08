Nesta: “Una delle serate più belle da allenatore” – VIDEO

Alessandro Nesta, allenatore del Frosinone, è intervenuto al termine del match vinto contro il Cittadella. Ecco le sue parole

«La volevamo a tutti i costi e ci abbiamo creduto. Se non ci credi fino in fondo le cose non arrivano per caso. A fine primo tempo abbiamo subito il gol del raddoppio, ma siamo sempre rimasti in partita. In questi momenti le partite cambiano per via delle condizioni. La squadra ha dimostrato sempre il carattere»

PROMOZIONE – «Abbiamo fatto questa partita, ora si va avanti. Ogni partita è diversa, ci sono delle nuove dinamiche. È stata una delle serate più belle da allenatore».