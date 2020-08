Neuer: «Spero non sia l’ultima di Thiago con noi» – VIDEO

Manuel Neuer ha parlato in conferenza stampa della possibilità di giocare un’ultima volta con Thiago Alcantara

Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco, ha parlato della possibilità di disputare l’ultima partita con Thiago Alcantara. Lo spagnolo, infatti, molto probabilmente lascerà il club bavarese a fine stagione.

«Spero non sia l’ultima di Thiago con noi. Si è operato a fine stagione, è rientrato e ora sta bene. Per noi è un giocatore fondamentale specialmente per le sue qualità in fase di non possesso».