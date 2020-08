Neville: «Sanchez? Allo United un disastro assoluto»

Neville parla di Sanchez Allo United come di un disastro assoluto, parole che fanno eco a quelle già pesanti di Scholes sempre sul cileno

Neville parla a Sky Sport UK di Sanchez Allo United come di un disastro assoluto, parole che fanno eco a quelle già pesanti di Scholes sempre sul cileno.

UN DISASTRO- «Ho pensato che sarebbe stato un attaccante in grado di segnare gol, tenace, ma Sanchez è stato un disastro assoluto. Non ho idea di cosa gli sia successo. Sarà stato il suo doppione. Nessuno poteva prevedere quello che è accaduto, quanto avrebbe fatto male. Non era lo stesso giocatore dei tempi dell’Arsenal».