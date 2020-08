Scholes: «Sanchez? Dovevano sbarazzarsene il prima possibile. Un peso»

Scholes, parole dure nei confronti di Alexis Sanchez, la leggenda dello United, intervistata da BT Sport ha parlato così

IL PRIMA POSSIBILE- «Dovevano sbarazzarsi di lui il prima possibile. Era davvero un peso per il Manchester United. Quando sir Alex Ferguson è andato via, ci sono stati 4-5 di campagna acquisti terrificante e lui ne faceva parte. Ora con Solskjaer sembra fortunatamente che il vento stia cambiando. Sanchez sembrava un ottimo giocatore all’Arsenal, ma per qualche motivo allo United non ha funzionato. Speriamo che a Manchester non commettano più un simile errore».