Sfumato il trasferimento di Rogerio al Newcastle: brutte notizie per il Sassuolo che aveva messo nel mirino Dalbert dell’Inter

Arrivano brutte notizie dall’Inghilterra per il Sassuolo. Il Newcastle ha chiuso nei giorni scorsi l’operazione per l’acquisto di Jamal Lewis.

Sembra dunque sfumato il trasferimento di Rogerio, per il quale erano pronti circa 14 milioni di euro. I neroverdi non potranno così godere di un consistente tesoretto che sarebbe servito per Dalbert dell’Inter.