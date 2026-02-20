Neymar apre all’ipotesi ritiro: «Può darsi che a dicembre…». Annuncio del brasiliano che spiazza tutti i tifosi, ecco cosa ha detto!

Neymar, attaccante in forza al Santos, ha aperto così all’ipotesi ritiro. Le sue dichiarazioni che hanno spiazza tutti i fans

Il futuro di Neymar resta avvolto da una fitta nebbia di incertezza. In una recente e sentita intervista rilasciata ai microfoni di Cazé TV, l’attaccante verdeoro non ha affatto escluso un’ipotesi clamorosa che sta facendo tremare i suoi tifosi: il ritiro dal calcio giocato già al termine di quest’anno solare.

La confessione: “Potrei smettere a dicembre”

Le parole del numero 10 fotografano alla perfezione il momento emotivamente e fisicamente delicato di una carriera stellare, ma sempre più condizionata dai continui infortuni. “Non so cosa succederà in futuro e non so come sarà il prossimo anno”, ha ammesso candidamente Neymar. “Può darsi che a dicembre voglia ritirarmi. Vivo giorno per giorno. Quest’anno è molto importante, non solo per il Santos ma anche per la Nazionale, perché è l’anno del Mondiale. Non so cosa accadrà, potrei anche smettere, ma sarà una decisione presa con il cuore”.

Dal flop in Arabia al ritorno a casa

Dopo il burrascoso addio al Paris Saint-Germain, il percorso del talento paulista è stato un ripido saliscendi. Nell’estate del 2023, Neymar si era trasferito all’Al Hilal per una cifra vicina ai 90 milioni di euro. Tuttavia, la sua ricca parentesi in Arabia Saudita è durata appena un anno e mezzo: un gravissimo infortunio al ginocchio, subito durante un match con la maglia della Seleção, ha compromesso la sua tenuta fisica, spingendo il club arabo a liberarlo per agevolare il suo ritorno in patria.

L’obiettivo Mondiale e la scommessa del Santos

A dodici anni di distanza dal suo sbarco in Europa, Neymar ha così fatto ritorno al Santos, il club storico che lo aveva cresciuto e lanciato nel grande calcio. L’obiettivo dichiarato era riprendersi la scena per conquistare un pass per l’imminente Mondiale del 2026. Attualmente miglior marcatore nella storia del Brasile (con ben 79 reti in 128 presenze), il trequartista sperava di blindare il suo ruolo in Nazionale.

Nonostante i pesanti acciacchi fisici, la dirigenza del Peixe ha deciso di puntare ancora su di lui, rinnovando il suo contratto proprio fino a dicembre 2026. Resta ora da capire se il richiamo del campo e la magia della Coppa del Mondo saranno più forti della stanchezza, o se i prossimi mesi rappresenteranno davvero l’ultimo ballo di O’Ney.