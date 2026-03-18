Neymar spiazza tutti: «Questo è il mio ultimo Mondiale! La mia carriera sta per finire e devo esserne consapevole». Cosa ha detto il brasiliano

Neymar, attaccante del Santos, ha parlato così del suo ultimo Mondiale e del suo futuro da calciatore. Le dichiarazioni

Il mondo del calcio si prepara, non senza una vena di malinconia, a salutare uno dei più grandi e cristallini talenti della sua generazione. Le ultime parole rilasciate da Neymar squarciano il velo sul suo futuro professionale, delineando un orizzonte in cui il ritiro non è più un tabù o una semplice ipotesi lontana, ma una realtà imminente con cui fare i conti. Il fuoriclasse brasiliano ha infatti rilasciato dichiarazioni inequivocabili in merito al suo percorso con la maglia della Seleção e, più in generale, al prosieguo della sua carriera nel calcio professionistico.

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L’addio alla Nazionale e l’ultimo ballo al Mondiale

Il focus principale delle riflessioni del talento sudamericano riguarda il suo rapporto con la Nazionale verdeoro, un legame viscerale ma segnato nel tempo anche da grandi pressioni, delusioni cocenti e pesanti infortuni. L’attaccante ha voluto mettere in chiaro le sue intenzioni per il futuro a brevissimo termine, rilasciando una dichiarazione che non lascia spazio a molte interpretazioni:

“Questo è il mio ultimo Mondiale… Non so nemmeno se questo sarà il mio ultimo anno con la nazionale”

Parole che confermano come la massima rassegna iridata rappresenti per lui il vero e proprio “ultimo ballo” sul palcoscenico internazionale più prestigioso, prima di sfilarsi definitivamente la gloriosa maglia numero 10 del Brasile.

La consapevolezza dell’età e il messaggio alla famiglia

Oltre all’imminente addio alla Seleção, Neymar ha affrontato con grande lucidità e maturità il tema del declino fisico e anagrafico che colpisce inesorabilmente la vita sportiva di ogni atleta. Dopo anni vissuti costantemente sotto i riflettori e ai vertici del calcio mondiale, il campione ha ammesso apertamente:

“La mia carriera sta per finire e devo esserne consapevole.”

Un’accettazione serena di un ciclo che si sta fisiologicamente chiudendo. Per questo motivo, l’ex stella di Barcellona e Paris Saint-Germain ha voluto lanciare un messaggio affettuoso alle persone a lui più care, invitandole a vivere con intensità le sue ultime apparizioni in campo:

“Dico sempre alla mia famiglia e ai miei amici: godetevelo il più possibile, perché prima o poi finirà”

Il sipario sta lentamente calando su una delle carriere più brillanti, discusse e spettacolari della storia recente di questo sport.