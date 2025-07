Torino, ufficiale Ngonge: ecco dettagli e comunicato – FOTO 

Cyril Ngonge è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino, ecco dettagli e comunicato, ma anche il post dei granata e il video delle visite mediche

Ora è ufficiale: Cyril Ngonge è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Torino. Il talento belga è arrivato questa mattina all’ombra della Mole dove ha svolto le visite mediche di rito presso l’Istituto medicina dello Sport. Subito dopo – giusto il tempo di scattare le canoniche foto – l’esterno ha firmato il contratto che lo unirà ai granata di Marco Baroni (almeno) per la prossima stagione.

D’altronde la formula scelta per il nativo di Uccle arrivato dal Napoli parla chiaro: prestito ad un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 17. Nella tarda serata il classe 2000 ha raggiunto i futuri colleghi in quel di Prato Allo Stelvio (sede del ritiro del Torino fino al prossimo sabato). Ecco il comunicato ufficiale diramato dalla società di Via Viotti sui propri portali ufficiali qualche minuto or sono, con annessa immagine.

COMUNICATO UFFICIALE TORINO NGONGE – «Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Società Sportiva Calcio Napoli, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cyril Ngonge.

Ngonge è nato a Ukkel, in Belgio, il 26 maggio 2000. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Club Bruges, ha esordito in prima squadra il 2 dicembre 2018 nella gara vinta contro lo Standard Liegi. Nove giorni dopo un altro debutto, questa volta in Champions League, dove è sceso in campo da titolare nella sfida contro l’Atletico Madrid. Dopo le esperienze in Eredivisie, il massimo campionato olandese, con le maglie di RKC Waalwijk e Groningen, nel gennaio 2023 è approdato in Italia, al Verona. In un anno in maglia gialloblù ha collezionato 36 presenze, 11 gol e 3 assist venendo valorizzato anche dal tecnico Marco Baroni. Nel gennaio 2024 è stato acquistato dal Napoli e nella stagione appena conclusa ha contribuito alla conquista dello Scudetto, il quarto nella storia del Napoli.

Per lui anche una presenza con la nazionale del Belgio: è sceso infatti in campo il 10 ottobre 2024 in occasione della gara di Uefa Nations League contro l’Italia.

Tutto il Torino Football Club accoglie Cyril Ngonge con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!»

GUARDA QUI INVECE IL VIDEO: FRANCO ISRAEL, ECCO L’ARRIVO IN CITTA’ DEL NUOVO PORTIERE DEL TORINO