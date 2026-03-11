Nico Gonzalez torna alla Juventus? La posizione di Spalletti è chiara, ma l’argentino ha questa idea sul futuro. Confessione inaspettata!

Nico Gonzalez torna alla Juventus? Spalletti ha questa idea sull’argentino, ma è lo stesso giocatore a volere questa squadra nel suo futuro.

Il futuro di Nico Gonzalez si trova attualmente a un vero e proprio crocevia tattico e finanziario tra Torino e Madrid. Per Luciano Spalletti, l’attaccante sudamericano non è affatto un calciatore qualunque. Come ricorda Tuttosport, ai tempi della sua esperienza a Napoli, preparare le sfide contro la Fiorentina avendo come avversario l’argentino rappresentava per il mister un vero e proprio “incubo” tecnico. L’allenatore lo considerava l’osservato speciale, capace di accendere il match senza mai offrire punti di riferimento alla difesa. Per questo motivo, qualora il rapporto con il club spagnolo dovesse interrompersi, lo accoglierebbe a braccia aperte alla Continassa.

Il rebus del riscatto: cifre e presenze nella Liga

Il legame tra l’esterno e l’Atletico Madrid è attualmente regolato da una clausola contrattuale ben precisa: l’obbligo di riscatto, fissato a 32 milioni di euro, scatterà unicamente al raggiungimento del 60% delle presenze nella Liga (con un minimo di 45 minuti disputati a partita).

La situazione attuale vede il giocatore a quota 13 presenze “utili” sulle 21 necessarie. All’appello mancano dunque 8 gettoni, ma è altamente probabile che la dirigenza spagnola inizi a gestire strategicamente il suo minutaggio. L’obiettivo sarebbe evitare lo scatto dell’automatismo, per poi sedersi al tavolo delle trattative e rinegoziare il prezzo al ribasso con la Juventus.

La volontà di Nico e le esigenze di bilancio bianconere

Nonostante la profonda e reciproca stima con Spalletti, Nico Gonzalez sembra preferire una permanenza in Spagna, dove ha trovato la sua dimensione tattica ideale sotto la guida di Diego Simeone. A Torino, inoltre, pesa ancora il ricordo della difficile gestione di Igor Tudor, che lo aveva snaturato impiegandolo come esterno a tutta fascia nel 3-4-2-1, un ruolo mai realmente digerito dall’argentino.

Per la Juventus, la cessione definitiva resta una priorità assoluta per ragioni di sostenibilità economica: incassare una cifra vicina ai 30 milioni eviterebbe il doloroso sacrificio di altre pedine illustri sul mercato. Spalletti, da perfetto uomo d’azienda, comprende le rigide necessità di bilancio, ma resta inevitabilmente stuzzicato dall’idea di poter inserire un jolly offensivo così versatile nel suo collaudato 4-2-3-1.