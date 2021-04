Nicola: «C’è impegno e dedizione da tutti, ci prendiamo il punto»

Il tecnico del Torino Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida contro il Bologna. Le sue parole

RISULTATO – «I risultati li stiamo ottenendo. Oggi non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo ma ai ragazzi non posso dire nulla. C’è impegno e dedizione da tutti».

ATTEGGIAMENTO – «I risultati possono arrivare solo con le prestazioni. I ragazzi portano in campo un’identità precisa, hanno energie incredibili. Prendiamo il punto che dimostra continuità».

ZAZA E BELOTTI – «Stanno facendo bene tutti, non riesco a dare continuità a Bonazzoli. Ho fatto dei cambi per non stravolgere l’impianto. Chi è entrato ha fatto la sua parte, dobbiamo proseguire su questa strada».