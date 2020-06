Nicola: «Fatto grandissimo passo avanti» – VIDEO

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio in rimonta del Genoa contro il Brescia. Le sue parole

«Rivivere la partita con il Parma? No, non l’ho temuto perchè può succedere di tutto. Riprendere una partita che a livello nervoso era importante, per loro ancora di più, non era facile. L’atteggiamento nervoso deve essere quello che ci ha contraddistinto, oggi io l’ho visto».