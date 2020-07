Nicola: «L’espulsione? La regola è chiara ma ora conta la prossima gara»

Nicola, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il ko contro il Sassuolo, dove è stato anche espulso

LA PROSSIMA GARA- «Maresca ha sentito qualcosa che non gli tornava, la regola è chiara, se non si individua il responsabile deve pagare l’allenatore ed è giusto che abbia pagato io. Se qualcuno poteva autoaccusarsi? Potremmo fare mille discorsi e mille parole, la regola è chiara, non voglio perdere risorse. È andata così, mi spiace ma non mi importa di questo. L’importante è la prossima partita».

JURIC – «Ho grande rispetto per gli avversari, ma contiamo noi e la nostra determinazione. È chiaro che arrivi ad un certo punto per giocarti le cose importanti. Bisogna avere il coraggio di giocare quello che ci meritiamo, ovviamente per quello che abbiamo fatto».