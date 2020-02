Nicola: «Tolto il risultato mi sono emozionato e divertito» – VIDEO

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del suo Genoa contro la Lazio. Le parole del tecnico

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta maturata a Marassi contro la Lazio. Le parole del tecnico del Genoa.

«A parte il risultato, mi sono divertito. Dobbiamo mantenere questa amarezza per dire che ci siamo. Non troviamo scuse, ci sono molti margini di miglioramento. Vogliamo fare di più. Sono convinto che con questa simbiosi possiamo fare grandi cose e non dobbiamo accontentarci. Dobbiamo essere consapevoli che oggi abbiamo perso qualcosa»