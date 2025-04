Nicolussi Caviglia: «Siamo stati bravi a rientrare subito in gara dopo il gol subito; peccato per il secondo»

Le parole di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista del Venezia, dopo il pareggio ottenuto dai lagunari contro l’Empoli

Hans Nicolussi Caviglia ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Venezia contro l’Empoli. Di seguito le sue parole.

«Siamo stati bravi a rimanere concentrati e in gara dopo il gol subito, avevamo voglia di riprenderla, ci dispiace molto per il secondo gol preso. All’inizio c’è stata un po’ più di tattica, siamo stati bravi a mantenere l’entusiasmo senza farci affossare dal gol subito. Oggi abbiamo cercato in tutti i modi di ottenere la vittoria, dobbiamo fare altri punti nella prossima gara»