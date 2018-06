Niente Juve e Inter: Cancelo è vicino al Wolverhampton

Joao Cancelo è destinato a lasciare l’Inter. Il terzino destro piace alla Juve ma sarebbe vicino al trasferimento al Wolverhampton

Proseguono gli affari tra Jorge Mendes e il Wolverhampton. Il procuratore portoghese ha grande influenza sul club inglese, promosso in Premier League (lo scorso anno ha acquistato il talentuoso Ruben Neves dal Porto, sempre con la regia di Mendes) e in estate potrebbe tesserare André Silva e anche Joao Cancelo. Il portoghese del Milan è in uscita, piace al Monaco ma anche agli inglesi. Il terzino destro, dopo una buona stagione in Italia, non tornerà alla base. Il Valencia lo lascerà andare per fare cassa ma il giocatore non resterà all’Inter.

I nerazzurri, al momento, non hanno i 35 milioni di euro pattuiti un anno fa con il Valencia per il riscatto dell’esterno destro portoghese e la Juve vorrebbe approfittarne. Scaduto il termine ultimo del 31 maggio per esercitare l’opzione per riscattare il laterale portoghese dal Valencia, la Juve ha provato a inserirsi ma secondo Sky Sport il giocatore è destinato a volare in Premier League. Il Wolverhampton, come detto, ha fatto altri affari con Jorge Mendes ed è in vantaggio per l’acquisto di Joao Cancelo: il club inglese, neopromosso in Premier, è pronto a mettere sul piatto 40 milioni di euro per portare il terzino classe 1994 in Inghilterra.