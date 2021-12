Nigeria, Peseiro è il nuovo ct: inizierà dopo la Coppa d’Africa

La Nigeria ha ufficializzato l’ingaggio in panchina di Jose Peseiro: ecco il comunicato ufficiale della Federcalcio

La Nigeria ha ufficializzato l’ingaggio in panchina di Jose Peseiro, che comincerà la sua avventura in panchina dopo la Coppa d’Africa 2022. Ecco il comunicato ufficiale della Federcalcio.

COMUNICATO UFFICIALE – «Dopo un attento esame di una nota presentata dal Presidente della Sottocommissione Tecnica e Sviluppo, il Comitato Esecutivo ha avallato la proposta per la nomina di Jose Peseiro come nuovo allenatore delle Super Eagles, a seguito della fine del rapporto con Gernot Rohr. Tuttavia, il Comitato ha deciso che Augustine Eguavoen, nominato ct ad interim, guiderà le Super Eagles all’AFCON 2021 in Camerun con il signor Peseiro che svolgerà solo il ruolo di osservatore. Si è convenuto all’unanimità che l’AFCON è una buona strada per il signor Peseiro per avviare un rapporto di lavoro con il signor Eguavoen, che tornerà al suo ruolo di direttore tecnico dopo il torneo».