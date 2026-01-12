Nino Vialli emoziona: «Juve Cremonese la partita di Gianluca. Ecco per chi avrebbe tifato mio fratello…»

Nino Vialli, fratello maggiore di Gianluca, ha parlato così nel giorno di Juve Cremonese. Queste le sue dichiarazioni

Nino Vialli è il fratello maggiore di Gianluca. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, nel giorno di Juve Cremonese, ricorda l’amato fratello scomparso tre anni fa.



JUVE CREMONESE «La sua partita. Avrebbe tifato per la Cremonese, il primo amore e quello di famiglia. Ma amava la Juventus, lo stile bianconero lo ha sempre affascinato e ce ne parlava spesso».



QUELLA ROVESCIATA ALLO ZINI NEL ’94 «Eravamo allo stadio, allo Zini: Luca si inventa la rovesciata che non ti aspetti e fa gol. A Cremona, la sua città e sotto gli occhi della sua gente, ma con la maglia della Juventus: in quel, qui, qualcuno lo amò un po’ meno, durò un attimo…».

IL DOLORE «Per noi è dura, molto dura (Nino si commuove, ndr). Luca era tutto, tanto, tantissimo: quanti consigli e quanti rimproveri, da fratello maggiore, gli ho fatto, ma ora posso dire che potevo anche non fare niente: è nato maturo, è nato leader. Usciva con la mia compagnia, ragazzi otto anni più grandi, e non c’era nessuno che non gli riconoscesse una leadership naturale».



IL RICORDO ALLO STADIUM «Stasera lo ricorderanno come giocatore, ma prima e dopo quando si pensa a lui, c’è un’infinità di colori».



LA JUVE «Si innamorò dello stile-Juventus: qualcosa di cui ci parlava spesso, dalle telefonate all’alba dell’avvocato Agnelli alla cura del particolare, all’importanza data ai comportamenti».



PRESENZA ALLO STADIO «No, ci sarà mio nipote Brando. Noi verremo a Torino la settimana prossima per ricordarlo con la Fondazione creata con Massimo Mauro»