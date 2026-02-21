No alla Premier, per Vlahovic manca solo la firma

Juventus, il futuro di Vlahovic prende una piega inattesa: niente Premier, ma un’opzione che può cambiare tutto.

La Juventus guarda avanti, però lo fa con una consapevolezza che pesa come un macigno. Mentre Spalletti lavora sul campo per dare continuità e identità alla squadra, la dirigenza è già immersa nelle strategie di mercato.

Perché è chiaro a tutti che il prossimo anno servirà una rosa più profonda, più equilibrata, più pronta a competere su più fronti. Eppure, mentre si pianificano arrivi e si valutano rinforzi, c’è anche una partenza che sembra quasi scritta.

NIente Premier per Vlahovic

Non è un mistero che Dusan Vlahovic sia al centro di riflessioni importanti. Il suo contratto con la Juventus si avvicina alla scadenza e le trattative per un rinnovo, almeno finora, non hanno portato a sviluppi concreti. Senza ombra di dubbio è una situazione che impone scelte rapide, perché il rischio di perdere un asset a parametro zero è uno scenario che il club vuole evitare. Però la vicenda non è così lineare come poteva sembrare fino a qualche settimana fa.

Molti avevano dato per scontato un futuro in Premier League. Il profilo di Vlahovic, fisico, potente, abituato ai ritmi intensi, sembrava perfetto per il calcio inglese. E invece, a sorpresa, l’Inghilterra potrebbe non essere la sua destinazione. Nelle ultime ore è emerso uno scenario che cambia le prospettive e apre a un’ipotesi decisamente suggestiva.

Il nome dell’attaccante serbo è tornato con forza nei radar del Barcellona. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, Vlahovic sarebbe considerato una priorità per rinforzare l’attacco blaugrana. Il club catalano è alla ricerca di un profilo che possa raccogliere l’eredità di Robert Lewandowski e garantire continuità realizzativa nel medio periodo. E l’ex Fiorentina, per caratteristiche e margini di crescita, risponde perfettamente all’identikit.

Vlahovic al Barcellona, ultima voce di mercato (Foto IG @vlahovicdusan – calcionews24.com)

La notizia più interessante, però, riguarda la volontà del giocatore. Sempre secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, Vlahovic avrebbe già espresso il desiderio di vestire la maglia del Barça. Il suo entourage avrebbe ricevuto indicazioni chiare: attendere un segnale definitivo da parte del club catalano. La decisione potrebbe iniziare a prendere forma già a marzo, quando il Barcellona definirà le priorità operative per la prossima stagione.

Naturalmente non è tutto così semplice. Al Camp Nou, infatti, la pianificazione sportiva è fortemente condizionata dalla situazione economica. La famosa regola dell’1:1 impone che ogni operazione in entrata sia bilanciata da una cessione o da un risparmio equivalente. Questo significa che l’eventuale arrivo di Vlahovic dovrà inserirsi in un equilibrio finanziario molto delicato.

Per la Juventus lo scenario è complesso ma anche chiaro. Spalletti, dal canto suo, attende sviluppi mentre prova a valorizzare al massimo le risorse a disposizione. Perché al di là delle voci, c’è un campo che chiede risposte immediate.

Il colpo di scena, dunque, potrebbe non arrivare dalla Premier, ma dalla Catalogna. E se davvero Vlahovic dovesse scegliere il Barcellona, si aprirebbe un nuovo capitolo per tutte le parti in causa. La Juventus dovrà reagire con lucidità, il Barça fare i conti con i propri limiti economici e il serbo decidere se quella blaugrana sarà davvero la maglia del suo futuro.